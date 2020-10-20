Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarihi paylaşım: İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri ise Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri paylaştı.
Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." denildi.
20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı.— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) October 20, 2020
17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı.#MilliEnerjideYeniMüjde#TürkiyePetrolleri #TPAO #FatihSondajGemisi #SakaryaGazSahası #MilliEnerji #NaturalGas pic.twitter.com/jGFEQL6cM3
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