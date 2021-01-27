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Ekonomi
Haber Giriş: 27.01.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restoran, kafe, lokanta sahiplerine ödeme müjdesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Esnafımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmadık. Salgının seyrinin endişe verici seyre çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için önce milletimizin, 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak sayıya ulaşması da önemli bir kriterdir.

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