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Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da... ‘2023 bir dönüm noktasıdır, biz bu yola devam edeceğiz’

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Giresun
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da... ‘2023 bir dönüm noktasıdır, biz bu yola devam edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da yaptığı konuşmada "Cumhur ittifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır, biz bu yola devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Bir afetin felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 1 yıl içinde inşallah alt-üst yapısıyla tüm binaları yapacağız dedik, bitirdik. Dereli sakinlerine huzurlu ve mutlu gelecek diliyorum. 

* Alt yapısıyla üst yapısıyla güzel bir çalışma yapıldı. Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. O bir başka felaketti. Ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın tüm bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da... ‘2023 bir dönüm noktasıdır, biz bu yola devam edeceğiz’

* Muğla'da Antalya'da yaşadık. Bu yıl felaket yılı oldu. Yılmadık. Kurumlarımız bakanlıklarımızla gece gündüz demeden çalıştık. Hepsini yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. Bu güzellikleri görünce ben de mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Köylerde 15-20 kadarını bitirdik, diğerlerini de süratle bitiriyoruz. 

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* Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat icraat... Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel biçimde ağzının payını verdi. Adam öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de ben TV'ye çıkacağım, onun da bir Youtube'u var 22.00'de oraya çıkıyor, sözde Cumhurbaşkanını susturacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da... ‘2023 bir dönüm noktasıdır, biz bu yola devam edeceğiz’

* (Kılıçdaroğlu'na) Seviyesi yok ki seviyesine ineyim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır. Çünkü biz cumhurla yolumuza devam ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktasında hep beraber ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları birlikte çalışmaya var mıyız...

* Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Emin adımlarla bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız çok iş var. Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi ettik... Giresunumuzda üniversitemizden tüm kurumlarımızı inşa ettik mi ettik. Fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik. 

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* Doğal gaz da geldi mi, şu anda doğal gazı aldık mı... Ana muhalefet ne yapıyor, doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor... Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Bizim doğal gazımız var. Stoklarımız var, tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz...

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Giresun

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