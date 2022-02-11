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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nureddin Nebati#Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Öte yandan görüşmenin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacağını belirterek "Ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti.

Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alındı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

TRT Haber'in haberine göre, görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

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"NE ENFLASYON NE DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK, BUNLARIN HEPSİNİ KIRIP, YIKIP GEÇERİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.

YENİ PAKET YARIN AÇIKLANIYOR

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantıda üretim ve ihracat başta olmak üzere birçok destek, tedbir ve teşvik paketi duyurulacak.

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