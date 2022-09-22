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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li iş insanlarına seslendi: Ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacak

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#ABD#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İş İnsanları
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDli iş insanlarına seslendi: Ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 03:51

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ABD İş Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır" ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısı'na katıldı. ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına imza attık. Salgına rağmen 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümemizi sürdürdük.

-Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. Ekonomi programımızı ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulunduk.

-Ekonomi ve ticaret Türkiye ABD ilişkilerinde ana unsuru teşkil ediyor. İkili ticaret hacmimiz 28 milyar dolara yaklaştı. Bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30 artmıştır. ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır.

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-ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız.

-ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

-(Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.

-ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor."

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