Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li iş insanlarına seslendi: Ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacak

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - ABD İş Konseyi Toplantısı'na katıldı. ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına imza attık. Salgına rağmen 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümemizi sürdürdük.

-Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. Ekonomi programımızı ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulunduk.

-Ekonomi ve ticaret Türkiye ABD ilişkilerinde ana unsuru teşkil ediyor. İkili ticaret hacmimiz 28 milyar dolara yaklaştı. Bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30 artmıştır. ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır.

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-ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız.

-ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

-(Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.

-ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor."