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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.08.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya platformu Twitter'da paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'de 9 yıldır yüz binlerce konutun dönüşümü ile devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

İnfografik bulunan paylaşımda Erdoğan "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı infografikte 81 il ve 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünün gerçekleştirildiği detayı yer aldı.

Bununla birlikte bugüne kadar 2.5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutun inşaatının tamamlandığını belirten Erdoğan böylece 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminat altına alındığını belirtti.

İstanbulda kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi

 

BİNALARIN YÜZDE 55'İ GÜVENLİ

Erdoğan TOKİ konutları ve yapı denetim sistemiyle binaların yüzde 55'inin güvenli hale getirildiğini duyururken 150 bin yeni sosyal konuta ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İki il için yenileme ve kentsel dönüşüm kararı
İki il için yenileme ve kentsel dönüşüm kararı

9478 KÖY İNŞA EDİLİYOR

Deprem ve selden zarar gören Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9478 köy evi ve 3767 ahır yapıldığını belirten Erdoğan Elazığ'da 24083, Malatya'da 6262, İzmir'de 5093, Giresun'da 619, Rize'de 378 konutun inşasının devam ettiğini söyledi.

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