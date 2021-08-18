Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Türkiye'de 9 yıldır yüz binlerce konutun dönüşümü ile devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

İnfografik bulunan paylaşımda Erdoğan "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı infografikte 81 il ve 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünün gerçekleştirildiği detayı yer aldı.

Bununla birlikte bugüne kadar 2.5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutun inşaatının tamamlandığını belirten Erdoğan böylece 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminat altına alındığını belirtti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz.



2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz. pic.twitter.com/gMyCq85i1J — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 18, 2021

BİNALARIN YÜZDE 55'İ GÜVENLİ

Erdoğan TOKİ konutları ve yapı denetim sistemiyle binaların yüzde 55'inin güvenli hale getirildiğini duyururken 150 bin yeni sosyal konuta ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

9478 KÖY İNŞA EDİLİYOR

Deprem ve selden zarar gören Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9478 köy evi ve 3767 ahır yapıldığını belirten Erdoğan Elazığ'da 24083, Malatya'da 6262, İzmir'de 5093, Giresun'da 619, Rize'de 378 konutun inşasının devam ettiğini söyledi.

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