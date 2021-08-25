Son dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor

Kripto paralar dev finans kuruluşlarının ilgisini çekmeye başladı. Citigroup, Bitcoin'de vadeli işlem yapmak için hazırlıklarına başladı. Citigroup, Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmak için personel işe almaya başladı.

REGÜLATÖRDEN ONAY BEKLİYORLAR

Citi'nin, Bitcoin vadeli alım-satım operasyonunu yapabilmesi için Londra'daki regülatörlerden onay alması gerekiyor. Gerekli işlemleri başlatan Citi'nin yakın zamanda işlemlere başlaması bekleniyor.

GOLDMAN SACHS DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında Goldman Sachs, bazı müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin'e erişim sağlamıştı.

50 BİN DOLARI TEST ETTİ

Bir süredir 30 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, Pazartesi günü 50 bin dolar seviyesini yeniden aştı. 3 ayın en yüksek rakamını gören Bitcoin'in tarihi yüksek seviyesi 64 bin 813 dolardı. 50 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin bugün 47 bin 599 dolara kadar geriledi.

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