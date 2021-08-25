MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor
GeriEkonomi Son dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.08.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, Bitcoin için vadeli kontratlarda alım-satım yapmaya hazırlanıyor.

Kripto paralar dev finans kuruluşlarının ilgisini çekmeye başladı. Citigroup, Bitcoin'de vadeli işlem yapmak için hazırlıklarına başladı. Citigroup, Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmak için personel işe almaya başladı.

Bitcoin’de 3 ayın zirvesi Yükselişin devamı bekleniyor
Bitcoin’de 3 ayın zirvesi! Yükselişin devamı bekleniyor

REGÜLATÖRDEN ONAY BEKLİYORLAR

Citi'nin, Bitcoin vadeli alım-satım operasyonunu yapabilmesi için Londra'daki regülatörlerden onay alması gerekiyor. Gerekli işlemleri başlatan Citi'nin yakın zamanda işlemlere başlaması bekleniyor.

Bitcoin 50 bin doları aştı
Bitcoin 50 bin doları aştı

GOLDMAN SACHS DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında Goldman Sachs, bazı müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin'e erişim sağlamıştı.

Son dakika... Citigroup, Bitcoin işine giriyor

50 BİN DOLARI TEST ETTİ

Bir süredir 30 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, Pazartesi günü 50 bin dolar seviyesini yeniden aştı. 3 ayın en yüksek rakamını gören Bitcoin'in tarihi yüksek seviyesi 64 bin 813 dolardı. 50 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin bugün 47 bin 599 dolara kadar geriledi. 

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi