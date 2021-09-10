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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çinli Xiaomi otomobil de üretecek

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Son dakika... Çinli Xiaomi otomobil de üretecek

Cep telefonundan ev elektroniğine kadar birçok alanda cihaz üreten Xiaomi şimdi de otomobil üretip satmaya karar verdi.

Teknoloji alanında yıllardır iş gücü olarak kullanılan Çin şimdi de dev olarak hayatına devam ediyor. Dünya devi markalara rakip firmalar çıkaran Çin bugüne kadar olan deneyimlerini şimdi kendi lehine kullanıyor.

Çin'in dev şirketlerinden Xiaomi otomobil üretme kararı aldı. Akıllı otomobil ile otomotiv sektörüne girecek olan Xiaomi, ilk modelini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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900 BİN ARAÇ HEDEFİ

Xiaomi'nin 3 yıl içinde 900 bin araç üretip satma hedefi var. Akıllı elektrikli araç üretecek olan Xiaomi, 30 Mart'ta bir bağlı ortaklık kurma isteğini Hong Kong Borsası'na bildirmişti. Otomotiv şirketinin Çin'deki resmi kuruluş işlemleri 1 Eylül itibariyle tamamlandı. 

Xiaomi Automobile Co. şirketinin sermayesi 10 milyar yuan (yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar) olarak belirlendi.

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