Son dakika... Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor

Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı. Çin'in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.

10 YILLIK MAZİSİ VAR

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı. BTCChina'nın Singapur birimi olan zg.com'u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.

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