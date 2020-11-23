Son dakika... Çin'den inanılmaz adım! Çağrıda bulundu: Tüm dünyada uygulansın

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, hafta sonu Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki G20 zirvesinde açıklamalarda bulundu. Jinping, dünyadaki tüm insanların sağlık bilgilerini içeren QR kodlara sahip olması gerektiği fikrini destekleyerek, bunun uluslararası seyahatleri eski haline getirmeye ve insanların hareketlerini takip etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Jinping, "Politikaları ve standartları daha uyumlu hale getirmemiz ve insanların düzenli akışını kolaylaştırmak için 'hızlı yollar' oluşturmamız gerekiyor" dedi.

NE İŞE YARAYACAK?

Kodlar, bir seyahat edecek kişinin sağlık durumunun belirlemesine yardımcı olmak için kullanılacak. Cep telefonları tarafından okunabilen barkodlarla karşı taraf kişilerin tüm sağlık durumlarını görebilecek.

Jinping'in belirttiğine göre bu sayede birçok sektör çok hızlı bir şekilde normale dönecek ve seyahatler de eski haline dönerek açılacak.

3 RENKTE KULLANILIYOR

QR kodları, Covid-19'un yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmak için Şubat ayından beri Çin'de yaygın olarak kullanılıyor. Otomatik olarak üretilen QR kodları, sağlık durumlarının göstergesi olarak sakinlere tahsis edilmişti.

Yeşil kod, birinin özgürce seyahat etmesine izin verirken, turuncu veya kırmızı kod, birinin iki haftaya kadar karantinaya alınması gerektiğini belirtiyor.

Hangzhou şehri, vatandaşlara tıbbi geçmişlerine, sağlık kontrollerine ve yaşam tarzı alışkanlıklarına göre kişisel bir puan atamak için kullanılacak QR kod tabanlı uygulamanın kalıcı bir sürümünü yapmayı planladığını söyledi.

QR kodları başka yerlerde farklı şekilde kullanılıyor. Örneğin Singapur ve Avustralya'da, konut sakinleri alışveriş merkezleri, restoranlar ve iş yerleri dahil olmak üzere ziyaret ettikleri yerlere giriş çıkış yapmak için onları kullanarak sözleşmeli izleme için kullanılıyorlar.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI UYARIYOR

Ancak İnsan Hakları savunucuları, kodların "daha geniş siyasi izleme ve dışlama" için kullanılabileceği konusunda uyarıyor.