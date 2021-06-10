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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.06.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'de kripto para kullananlara tutuklama kararı

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Son dakika... Çin'de kripto para kullananlara tutuklama kararı

Çin, kripto paraları kullanarak kara para akladıkları iddia edilen 1100 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Çin, kripto paralara karşı sert tutumunu sürdürüyor. Hemen her fırsatta yasaklama adımını kullanan Çin, şimdi de kripto paraları kullanarak kara para akladığı iddia edilen 1100 kişiyi tutukladı.

YASAK KARARI ALMIŞTI

Çin geçtiğimiz ay kripto parayla finans ve ödeme işlemlerini yasaklamıştı. Kamu Güvenliği Bakanlığı kripto paraların kullanılarak kara para aklamada 170'den fazla suç grubunun bulunduğunu duyurdu.

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