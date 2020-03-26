Son dakika... Çin ile kritik anlaşma! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı.



Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak.



Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz. https://t.co/dCRR3lo2fN — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020