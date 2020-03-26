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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Son dakika... Çin ile kritik anlaşma! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama...

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Son dakika... Çin ile kritik anlaşma! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı
Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı

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