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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın teslim oldu

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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu...

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  • Mehmet Aydın paraları böyle yemiş Görüntüleri ortaya çıktı
  • Mehmet Aydın paraları böyle yemiş Görüntüleri ortaya çıktı
  • Mehmet Aydın paraları böyle yemiş Görüntüleri ortaya çıktı
  • Mehmet Aydın paraları böyle yemiş Görüntüleri ortaya çıktı
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Yüz binlerce kişiyi dolandırıp paralarla yurt dışına kaçan ve izi bulunmayan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya'da yetkililere teslim oldu.

500 milyon liralık dolandırıcılığa imza atıp davası devam eden Mehmet Aydın Brezilya'da Sao Paulo'da yetkililere teslim olduğu belirtildi.

Son dakika... Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu

ÇİFTLİK BANK'TA NELER OLDU?

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kurulmuştu. Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirdiğiniz hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemlerini kullanılıyordu.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı. Şirketin kurucu Mehmet Aydın'ın topladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık para ile birlikte Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında birçok ülkede kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

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