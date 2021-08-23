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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.08.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

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Son dakika... Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

Dünyanın önde gelen otomotiv devi General Motors, Chevrolet Bolt marka otomobillerini geri çağırma kararı aldı.

ABD'li otomotiv devi General Motors, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle geri çağırdığı Chevrolet Bolt elektrikli araçlarının sayısını artırdı.

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LG'nin üretmiş olduğu bataryaları kullanan Bolt'un 2019-2022 model arası üretilmiş olan 73 bini geri çağırıldı. Geri çağırma kapsamında yapılacak onarımların toplam maliyetinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Tesladan geri vites
Tesla'dan geri vites

 

LG DE UYUMLU ÇALIŞIYOR

Teknoloji devi LG, GM'nin geri çağırdığı otomobillere ilişkin olarak müşteri ve iş ortaklarıyla aktif şekilde çalışmaya başladı.

Son dakika... Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

Otomotiv 2 ileri 1 geri
Otomotiv 2 ileri 1 geri

HYUNDAI DE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Hyundai Motor, yangın riski nedeniyle 82 bin elektrikli aracını geri çağırmış, LG üretimi olan bataryaları değiştirmek için 900 milyon dolar harcamıştı.

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