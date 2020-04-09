Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüs tedbiri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıksulara ilişkin dezenfeksiyon yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulayacak.



Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:



Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

Sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak

Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek

Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak.