Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koronavirüs tedbiri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında atıksulara ilişkin olarak dezenfeksiyon uygulanacağını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıksulara ilişkin dezenfeksiyon yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulayacak.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında;
Sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak
Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek
Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak.
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