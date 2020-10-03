Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te katıldığı programda Türkiye genelinde 251 millet bahçesini projelendirdiklerini ifade ederek, "Millet Bahçesi projesi kapsamında 81 ilde 251 millet bahçesini projelendirdik. Bir kısmının açılışını gerçekleştirdik, bir kısmı da inşa aşamasında. Bu dünyadaki en büyük hüner kalpleri fethetmektir. Biz de tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi. Temaslarına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Hacbektaşoğlu, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan İl Koordinasyon Toplantısı, kentte yapımı süren çalışmalar ve projeler değerlendirildi.



'SİİRT'TE 18 YILDA 10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'



Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, AK Parti iktidarları döneminde Siirt'te 18 yılda 10 milyar liralık yatırımın yapıldığını söyledi. Siirt'teki tarihi Ulu Camisi bölgesinde kentsel dönüşüm başlatılacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Kentsel dönüşümünden millet bahçesine, sokak sağlıklaştırma projelerinden alt yapı projelerine kadar, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok konuda 18 yılda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Siirt, deprem bölgesi kuşağında yer alan ilimiz. Bu bölgede en önemli maddemiz şehirde dönüştürülmesi gereken alanlar, tarihin kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de yürüteceğiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon lira destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirler tarihleriyle anılıyor. Siirt'te, Selçuklunun mirası olan Ulu Camisi etrafından önemli bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Bu kapsamda rezerv konutlar üreteceğiz. Eski hal diye bildiğimiz yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda 300 konut üreteceğiz. Ulu Camisi'nin etrafındaki vatandaşlarımıza ister yerinde isterse hal binasının olduğu alana yapacağımız rezerv konutlar da isterse de bedellerini almak suretiyle bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. İnşasını 2020 yılının mart ayında yapmak istiyoruz. Bu projeyi yaptığımızda eski tarihte gün yüzüne çıkacak."



‘100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA SİİRT'TE 504 KONUT İNŞA EDİLECEK’



Bakan Kurum, Türkiye genelinde sürdürülen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te 504 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Diğer önemli projemiz ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın geliştirilmesidir. Bu proje için belediyemize 2 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Vatandaşımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği alanlar oluşacak. Şehir içinde eskiyen kanalizasyon hatların yenilenmesi için 5 milyon lira, şehir içinde asfalt ve kilitli parke taşı yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için 3 milyon lira, Güres Caddesi’ndeki sokak sağlıklaştırma projesi için 5 milyon lira belediyemize İller Bankası aracılığıyla kredi veriyoruz. Siirt'imize evliyalar şehri dedik. Bu kapsamda Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı hazretleri türbesinin etrafında 40 bin metrekarelik bir regülasyon projesi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında da özel idaremize 2 milyon lira destek sağlayacağız. TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'imize 535 milyon lira yatırım yaptık. 1286 konut inşa edip, 147 sosyal alanın ihtiyaçlarını giderdik. 100 bin sosyal konut projesinde Siirt'e 504 tane sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. Alt gelir grubu vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olmalarını temin edeceğiz. İnşallah yıl sonunda ihalesi gerçekleştirip, 2020 yılında da inşasını tamamlayacağız" dedi,



'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU GÜÇLÜ ŞEHİRLERDEN GEÇER'



Millet Bahçesi projesi kapsamında 81 ilde 251 millet bahçesini projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü şehirlerden geçtiğini ifade ederek, "Milet bahçelerini bir kısmının açılışını gerçekleştirdik, bir kısmı da inşa aşamasında. Siirt'imizi de hem İbrahim Hakkı hazretlerinin türbesinin etrafında hem de eski devlet hastanesi olarak bildiğimiz 14 bin metrekarelik alanda millet bahçesini projelendirdik. Millet bahçesi finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankası'nda hibe sağlıyoruz. Bu dünyadaki en büyük hüner kalpleri fethetmektir. Biz de tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her mahalleye, her sokağa, kimseyi ayırt etmeksizin hizmetlerimizi götüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer. Siirt'imizi de marka şehir, güçlü şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2023'e giden yolda projelerimizi adım adım tamamlayacağız" diye konuştu.