Son dakika... CarrefourSA’dan dev satış! Tam 212 milyon lira…

CarrefourSA finansal varlığı olan Adana Gayrimenkul’ü satma kararı aldı. Tamamı peşin olarak satılacak olan Adana Gayrimenkul’ü Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul isimli kişiler birleşerek satın aldı.

Pazarlık usulüyle 212 milyon lira (KDV hariç) bedelle satılan Adana Gayrimenkul için alıcılar yüzde 10’luk kısmı kaparo olarak CarrefourSA hesabına yatırdı. Alıcıların vazgeçmesi halinde kaparo geri ödenmemesi de kararlaştırıldı.

CarrefourSA, bu satıştan gelecek olan parayla borçlarını ödemeyi planlıyor.

113.2 MİLYON ADET PAY SATIŞA KONU OLDU

CarrefourSA’nın Adana Gayrimenkul’de bulunan her biri 1 TL nominal değere sahip olan 113.264.693 adet pay böylece 7 kişinin arasında paylaşılacak. Yüzde 10’luk kaparonun dışında kalan tutar sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ödenecek.

2021 HEDEFİ 100 YENİ MARKET VE 100 BAYİ HEDEFİ

CarrefourSA’nın dijital dönüşüme ve yatırımlarına devam edeceğini dile getiren CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirterek; “Hem yeni market yatırımlarımızı sürdürüyor hem de küçük esnafımızı destekleyen Bayilik sistemimiz kapsamında yeni market açılışlarına devam ediyoruz. Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz" sözlerini kaydetti.

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