Son dakika... Cari iÅŸlemler verisi aÃ§Ä±klandÄ±

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MayÄ±s ayÄ±nda cari iÅŸlemler hesabÄ± 1 milyar 235 milyon dolar aÃ§Ä±k verdi.ÂAltÄ±n ve enerji hariÃ§ cari iÅŸlemler hesabÄ± ise 3 milyar 263 milyon ABD dolarÄ± fazla verdi.

TCMB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"Ã–demeler dengesi tanÄ±mlÄ± dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± 4.199 milyon ABD dolarÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

Hizmetler dengesi kaynaklÄ± net giriÅŸler 4.724 milyon ABD dolarÄ± seviyesinde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Bu kalem altÄ±nda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.915 milyon ABD dolarÄ± olmuÅŸtur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sÄ±rasÄ±yla 1.607 milyon ABD dolarÄ± net Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve 153 milyon ABD dolarÄ± net Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸtir.

DoÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlardan kaynaklanan net giriÅŸler 361 milyon ABD dolarÄ± olarak kaydedilmiÅŸtir.

PortfÃ¶y yatÄ±rÄ±mlarÄ± 5.637 milyon ABD dolarÄ± tutarÄ±nda net giriÅŸ kaydetmiÅŸtir. Alt kalemler itibarÄ±yla incelendiÄŸinde, yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin hisse senedi piyasasÄ±nda 529 milyon ABD dolarÄ± net satÄ±ÅŸ ve devlet iÃ§ borÃ§lanma senetleri piyasasÄ±nda 6.051 milyon ABD dolarÄ± net alÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki tahvil ihraÃ§larÄ±yla ilgili olarak; bankalar ve diÄŸer sektÃ¶rler sÄ±rasÄ±yla 452 milyon ABD dolarÄ± ve 270 milyon ABD dolarÄ± net borÃ§lanma gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir.

DiÄŸer yatÄ±rÄ±mlar altÄ±nda, yurt iÃ§i bankalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlÄ±klarÄ± 4.254 milyon ABD dolarÄ± net azalÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸtir.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± bankalarÄ±n yurt iÃ§indeki mevduatlarÄ±, yabancÄ± para cinsinden 368 milyon ABD dolarÄ± net azalÄ±ÅŸ ve TÃ¼rk lirasÄ± cinsinden 1.107 milyon ABD dolarÄ± net artÄ±ÅŸ olmak Ã¼zere toplam 739 milyon ABD dolarÄ± net artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸtir.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diÄŸer sektÃ¶rler sÄ±rasÄ±yla 3.420 milyon ABD dolarÄ± ve 356 milyon ABD dolarÄ± net kullanÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸken, Genel HÃ¼kÃ¼met 26 milyon ABD dolarÄ± net geri Ã¶deme gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir.

Resmi rezervlerde bu ay 17.593 milyon ABD dolarÄ± net artÄ±ÅŸ olmuÅŸtur."

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