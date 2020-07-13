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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Cari işlemler verisi açıklandı

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Son dakika... Cari işlemler verisi açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Mayıs ayında cari açık 3.7 milyar dolar oldu.

Bir önceki yılın Mayıs ayında 1.071 milyon ABD doları fazla veren  cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon ABD  doları açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler  açığı 8 milyar 244 milyon ABD doları oldu. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede,  ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın  aynı ayına göre 2.389 milyon ABD doları artarak 2.734 milyon ABD  dolarına ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2.907 milyon ABD doları  net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon ABD doları net  açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 4.345 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 1.847  milyon ABD doları açık vermiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon
ABD doları azalarak 920 milyon ABD doları olmuştur. İkincil gelir  dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı  ayına göre 36 milyon ABD doları azalarak 28 milyon ABD doları  olmuştur.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler bir önceki  yılın aynı ayına göre 36 milyon ABD doları artarak 118 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2.539 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.009 milyon ABD doları ve  devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon ABD doları net  satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 60 milyon ABD doları, 2.171  milyon ABD doları ve 448 milyon ABD doları net geri ödeme  gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon ABD doları  net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki  mevduatları 619 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar, Genel  Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon ABD doları, 117 milyon  ABD doları ve 878 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 2.717 milyon ABD doları net artış  gözlenmiştir."

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