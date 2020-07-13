Son dakika... Cari işlemler verisi açıklandı

Bir önceki yılın Mayıs ayında 1.071 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon ABD doları açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon ABD doları oldu.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.389 milyon ABD doları artarak 2.734 milyon ABD dolarına ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2.907 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon ABD doları net açık gerçekleşmesi etkili oldu.



Açıklamada şöyle denildi:



"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 4.345 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 1.847 milyon ABD doları açık vermiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon

ABD doları azalarak 920 milyon ABD doları olmuştur. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon ABD doları azalarak 28 milyon ABD doları olmuştur.



FİNANS HESABI



Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon ABD doları artarak 118 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2.539 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.009 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 60 milyon ABD doları, 2.171 milyon ABD doları ve 448 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon ABD doları net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 619 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon ABD doları, 117 milyon ABD doları ve 878 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 2.717 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."