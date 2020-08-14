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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Cari işlemler dengesi verisi açıklandı

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Son dakika... Cari işlemler dengesi verisi açıklandı
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Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Haziran ayında cari açık milyar 2.93 dolar oldu.

Cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.839  milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolar oldu. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11.094 milyon  ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3.413 milyon ABD doları net  fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık  gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon ABD doları  net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon ABD  doları net çıkış gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Bir önceki yılın Haziran ayında 2.647 milyon ABD doları fazla  veren altın ve enerji hariç cari işlemler  hesabı, bu ayda 181 milyon
ABD doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon
ABD doları azalarak 522 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.499 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon ABD doları ve devlet  iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon ABD doları net satış  yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon ABD doları, 2.000  milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net geri ödeme  gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.317 milyon ABD doları  net artış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.511 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon ABD doları, 192 milyon ABD doları ve 902 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 7.707 milyon ABD doları net azalış  gözlenmiştir."

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