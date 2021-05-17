Son dakika... Cardano ne kadar? İşte, Cardano (ADA) fiyatları

İlk 5 içinde dördüncü sırada yer alan Cardano (ADA), dün rekor kırmıştı. Şu anda 2,17 dolar seviyesinde seyreden Cardano, dün 2,45 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

70 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Cardano dördüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cardano Vakfı, Elon Musk karbon ayak izi sorununu ele aldıktan ve Bitcoin madencilerinin buna büyük katkıda bulunduğu söylemesinden sonra çağrıda bulunmuştu.

CARDANO'YU KİM KURDU?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Amerikalı matematikçi Hoskinson, Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında geliyor.

Kripto para birimi Etherium'un eş kurucularından olan Hoskinson, 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlatmıştı.

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