Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı

2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar nedeniyle, Ulusal Hesaplar sisteminde revizyon yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama dokümanı bülten ekinde yer almaktadır.



BAĞIMSIZ YILLIK GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2019 YILINDA %0,9 ARTTI



Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %15,0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında %18,3 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2019 YILINDA 52 BİN 316 TL OLDU



Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 213 dolar oldu.



KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR %18,4 İLE EN ÇOK BÜYÜYEN SEKTÖR OLDU



2019 yılında R- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4,D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %12,2 ve K-Finans ve sigorta faaliyetleri %6,9 ile en çok büyüyen sektörler oldu. F-İnşaat %8,6, C-İmalat sanayi %2,3, N- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri %2,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.



YERLEŞİK HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %1,5 ARTTI



Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %1,5 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %56,5 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,9 ile ulaştırma ve %14,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.



DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %4,4 ARTTI



Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında %15,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %25,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %4,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %12,4 azaldı.



MAL VE HİZMET İTHALATI 2019 YILINDA %5,3 AZALDI, İHRACATI İSE %4,9 ARTTI



Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre %5,3 azaldı, ihracatı ise %4,9 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %32,7, ithalatın payı ise %29,9 oldu.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2019 YILINDA %20,0 ARTTI



Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2019 yılında bir önceki yıla göre %20,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %13,2 arttı.



İŞGÜCÜNE YAPILAN ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI %34,8 OLDU



İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2018 yılında %33,5 iken bu oran 2019 yılında%34,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2018 yılında %49,5 iken 2019 yılında %47,5 oldu.









