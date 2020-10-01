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Ekonomi
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bugün devreye alındı... Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

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Son dakika... Bugün devreye alındı... Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün devreye giren Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı." dedi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Borsa İstanbul'daki yeni pazar yapısı düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

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