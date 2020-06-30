Son dakika... BOTAŞ'tan doğal gaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.



BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.



Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.



Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

BAKAN DÖNMEZ: HAYIRLI OLSUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz fiyat indirimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak." dedi.