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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Son dakika... Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılacak

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Son dakika... Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un halka arzının yıl bitmeden hazır hale geleceğini ve gündeme alacaklarını söyledi. Atilla, BİST endeksinden iki sıfırın atılacağını da açıkladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un halka arzının yıl bitmeden hazır hale geleceğini söyledi.

Atilla açıklamasında şu sözleri söyledi:

Borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır hale gelir ve gündeme alırız.

Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor.

Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.

İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.

Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.

Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.

Yeni enstrumanlar gündemde.

Borsadan 2 sıfır atacağız.

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