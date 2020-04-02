Son dakika... Borsa İstanbul'dan 2 sıfır atma ertelendi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projeler ertelendi.

Borsa İstanbul, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi'nin 6 Temmuz 2020, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması'nın ise 27 Temmuz tarihinde yapılmasının planlandığını duyuruldu.