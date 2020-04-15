Son dakika... Borel tanıtıldı! Yarın satışa çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan Borel'in lansmanını gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, Borel'in yarın satışa çıkacağını ve içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun yaratmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:

-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.