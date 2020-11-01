Son dakika… Borcu olanlar dikkat! Uygun faizle, tek seferde ödeme imkanı

Kredi kartı, yakınına, arkadaşına borcu olanlar ya da herhangi bir satın alma için kullanılan ihtiyaç kredilerini tüm bankalar veriyor. Faizler yüksek olsa da bazı durumlarda ihtiyaç kredisi vadesi 36 aya kadar artırılıyor. Borçları tek kalemde toplamak ve sabit faizle ödeme imkanına kavuşmak için ihtiyaç kredisi çekmek daha makul oluyor.



İşte bankalara göre ihtiyaç kredisi faizleri ve ödeme tutarları

Banka ya da bir başkasına karşı olan borçlarını tek kalemde kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

False