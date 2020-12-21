Son dakika... BlackRock 45.6 milyon liralık Tüpraş hissesi aldı! Payı yüzde 5'i aştı...

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’nin dev sanayi şirketlerinden Tüpraş’ın hisselerine yönelen BlackRock payını artırıyor.



Şirket geçtiğimiz Perşembe günü (17/12/2020) 108.5 lira fiyattan 420 bin 778 adet pay alımında bulundu. Böylece Tüpraş'ın yüzde 5.02 oranında payına sahip oldu. Azınlık hissedar haklarına sahip olan BlackRock toplamda 45.6 milyon liralık alım yapmış oldu.

TÜPRAŞ HİSSESİ YÜKSELİŞTE

Tüpraş hissesinde son 2 ayda yükseliş trendi devam ediyor. Kasım ayına 75 lira seviyesinden başlayan hisse 16 Aralık 2020 tarihinde 110.6 lira seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık iki ayda yüzde 47 oranında artış yaşadı.

Tüpraş hissesinde tarihi zirve ise 30 Eylül 2019 tarihinde görüşmüş ve 146.1 lira seviyesine ulaşılmıştı.

TÜPRAŞ'TAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:





