Son dakika... Bitlis Çayı Viyadüğü Açılış Töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi zirveye çıkarmakta kararlıyız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Açılışını yapmak üzere canlı bağlantıyla birlikte olduğumuz 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü ile 2 bin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu projenin, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bitlis’in kuzey-güney istikametindeki ulaşımını sağlayan kanyonun 45,5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık. Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde hizmete sunacağız.

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Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu’nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik seviyeye bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de kaldırıyoruz.

"BİTLİS’İN GÜNDEMİ DE ARTIK YÜKSELEN REFAH ETRAFINDA ŞEKİLLENECEKTİR"

Türkiye’nin gündemi gibi Bitlis’in gündemi de artık gelişen üretim ve yükselen refah etrafında şekillenecektir. Her ne kadar birileri sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir. Milletimiz yaşadığı kayıpları ve sefaleti asla unutmayacak, terör yandaşlarına geçit vermeyecektir.

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Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye yüzyılını başlatıyoruz.

Eğitimden sağlığa, adalete, sanayiden tarıma ülkemizin geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin zenginliğini heba edenlere inat hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yatırımla istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye taşımakta kararlıyız.

Son 3 ayda Pendik-Sabiha Gökçen havalimanı hattı, Malatya Hekimhan Yolunu, TOGG fabrika yollarını, Gaziray'ı, Yusufeli yolları ve tünelleri, Ağrı Tutanak-Patnos bölünmüş yolunu, Samsun Asarcık Yolunu, Mardin'de Kızıltepe yolunu hizmete açtık. Bugün de Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yollarını hizmete açıyoruz. Aynı dönemde diğer alanlardaki yatırımları saymaya kalksak saatler yetmez."