Son dakika... Bitget'in faaliyetleri askıya alındı

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Singapur Para Otoritesi, kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Dijital para olan Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri, Güney Koreli müzik grubu BTS nedeniyle durduruldu.

JUVENTUS'UN DA SPONSORU

Juventus'un sponsoru da olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finsnal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde tanıtımlarda bulunuyordu. BTS grubu ise Army Coin'le ilişkileri olmadığını ve bu kripto paraya ilişkin hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladı.

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LOGOYU KALDIRDILAR

Singapur Para Otoritesi'nin Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket web sitesindeki otoritenin logosunu çıkardı. Ayrıca Singapurlu yatırımcıların uygulama ve internet sitesine erişimi de engellendi.