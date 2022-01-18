Son dakika… Bitcoin’i resmi para yapan Bukele, Cumuhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika… Bitcoin’i resmi para yapan Bukele, Cumuhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek

#El Salvador#Bukele#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika… Bitcoin’i resmi para yapan Bukele, Cumuhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek
Burak TAŞÇI

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. 41 yaşındaki Bukele geçen yıl ülkenin devlet başkanı olmuştu.

Haberin Devamı

Türkiye ile Orta Amerika ülkesi El Salvador arasında önemli görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele görüşme yapacak. 41 yaşındaki devlet başkanı Bukele görüşmeyi Twitter’dan duyurdu. Bukele’nin ataları Filistin’den El Salvador’a Osmanlı pasaportu ile göç etmişti.

GÖRÜŞME DETAYLARINA YER VERMEDİ

Bukele’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesinde detaylara yer verilmedi. Ancak Perşembe günü AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Binance Türkiye yetkilileri ile görüşeceğini açıkladı. Türkiye’de de kripto para piyasalarına yönelik regülasyon çalışmaları olmasından dolayı görüşmede kripto paralardan da bahsedilebileceği bekleniyor.

 

BITCOIN’İ RESMİ PARA BİRİMİ YAPTI

El Salvador kritik bir hamle yaparak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Geçtiğimiz Eylül ayında yasal para birimi olarak Bitcoin'i tanıyan El Salvador bu alanda bir ilke de imza atmış oldu. El Salvador, Bitcoin'den önce ABD Doları'nı resmi para birimi olarak kullanıyordu.

Haberin Devamı

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından vatandaşlarına dijital cüzdan açan ülke Bitcoin'de düşüş oldukça satın alma gerçekleştiriyor.

30 DOLARLIK BITCOIN VERDİ

Bukele, vatandaşlarına Bitcoin cüzdanı da sundu. Cüzdanlara da 30 dolarlık Bitcoin yüklendi.

EL SALVADORLU GURBETÇİLER 6 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA GÖNDERİYOR

El Salvadorlu gurbetçiler ülkelerine her yıl ortalama olarak 6 milyar dolar civarında para gönderiyor. Yeni sistemle birlikte para transferi daha da kolaylaşmış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#El Salvador#Bukele#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19