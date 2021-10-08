Son dakika... Bitcoin'deki yükselişin sebebi belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyeden flaş F-16 hamlesi Teklif mektubu iletildi...Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Teklif mektubu iletildi...#F-16
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Verstappenden Van Persie ve Sneijder sözleri: Açıkçası Türkiyede...Verstappen'den Van Persie ve Sneijder sözleri: 'Açıkçası Türkiye'de...'#Max Verstappen
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecekCumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?#3600 Ek Gösterge
Atina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit Çiprastan hükümete dersAtina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit! Çipras'tan hükümete ders#Cipras
Üniversitede ücretli HGS dönemi Karara tepki yağdı, açıklama geldiÜniversitede ücretli HGS dönemi! Karara tepki yağdı, açıklama geldi#Ücretli HGS
En çok vaka görülen kentler arasındaydı Dikkat çeken gelişmeEn çok vaka görülen kentler arasındaydı! Dikkat çeken gelişme#Koronavirüs
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı Gururumuz olacakDemirören Medya Lisesi için imzalar atıldı! 'Gururumuz olacak'#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Dev banka açıkladı... İşte Bitcoindeki yükselişin sebebiDev banka açıkladı... İşte Bitcoin'deki yükselişin sebebi#Bitcoin
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
Ünlü oyuncu şaştı kaldı Yeni aşkı diye yazınÜnlü oyuncu şaştı kaldı! 'Yeni aşkı diye yazın'#Kubilay Aka
Metro girişinde korku dolu anlar Kurşun yağdırdıMetro girişinde korku dolu anlar! Kurşun yağdırdı#Silahlı Saldırı
Mete Gazozun acı günü Geriye bu görüntü kaldıMete Gazoz'un acı günü! Geriye bu görüntü kaldı#Mete Gazoz
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bitcoin'deki yükselişin sebebi belli oldu

#Bitcoin#Kripto Para#JP Morgan
Son dakika... Bitcoindeki yükselişin sebebi belli oldu

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, Bitcoin'de yükselişe ilişkin rapor hazırladı. JP Morgan'ın raporuna göre yükselişte kurumsal alımların etkili olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin hızlı yükseliş yaşadı. Sonbaharın gelmesiyle sermaye piyasalarına olan ilgi artmaya başladı. Kripto para piyasası da bu durumdan etkilendi.

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan hazırladığı son raporunda Bitcoin'de bu hafta yaşanan yükselişin enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alım yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

ABDden yeni kripto para adımı Bitcoin 55 bin doları geçti...

ABD'den yeni kripto para adımı! Bitcoin 55 bin doları geçti...

BITCOIN TERCİH EDİLDİ

Herhangi bir marja sahip olmayan, sert iniş ve çıkışlar yapan Bitcoin'i tercih eden yatırımcılar enflasyona karşı korunma önlemi olarak tercihlerini kripto paraya kaydırdı.

1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Bitcoin son hareketlenme ile birlikte 1 trilyon dolar piyasa değerini yine aştı. Son 24 satte Bitcoin yüzde 1 civarında kaybettirdi ve 54 bin dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Son dakika... Bitcoindeki yükselişin sebebi belli oldu

Haberin Devamı

ETHEREUM DA KAYBA YÖNELDİ

Ethereum da hızlı yükseliş ardından kâr satışlarına sahne oldu. Ethereum yüzde 1.5'e yakın kayıpla 3575 dolar seviyesinde işlem görüyor.

'100 BİN DOLAR KONUŞULUYOR'

Öte yandan Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban "Kripto para piyasasında yakalanan olumlu hava sürüyor. Bitcoin dolar paritesi tam 4 hafta sonra 50 bin doların üzerine çıktı. Aslında bundan da önemlisi 48 bin 100 dolar seviyesindeki kritik direnç noktasının üzerinde fiyatların oluşması. Burası son derece önemli. Zira paritede yukarı hareketin devamı bu nokta üzerinde maliyetlenilmesine yani hacimli kapanışlara bağlı.

Bitcoin fiyatları kritik sınırı aştı Yeni zirve gelir mi

Bitcoin fiyatları kritik sınırı aştı! Yeni zirve gelir mi?

Bu gerçekleşirse 48 bin 100 dolar seviyesine artık destek noktası olarak bakacağız ve yukarı yönlü söylemlerimizi biraz daha sağlamlaştıracağız. O zaman olası yukarı hareketlerin devamı senaryomuzun ilk maddesi olarak 48 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması olarak belirleyelim. Bu gerçekleşirse 50 bin seviyesinin üzerindeki hareketlerin 51 bin 400 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar devamını görebiliriz.

Ancak burada dikkat! Zira haftalık bazda bu seviye son derece kritik bir direnç noktası. Çünkü Parite 2021 Nisan ayının başından beri haftalık bazda bu trend çizgisinin kıramıyor. Kırılması 57 bin dolarlara kadar yaklaşım 5 bin 600 dolarlık yeni bir potansiyelin açılmasını sağlayabilir. Şunu belirtmekte fayda var; 57 bin dolar seviyesi paritede bir nevi mihenk taşı konumunda. Zira şu ana kadar olan yükselişler bir nevi tepki alımı niteliğinde. Direnç noktası 57 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin yukarı kırılması paritenin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmesini sağlayabilir. Bu da son dönemde çokça konuşulan 60 binli, 80 binli hatta 100 bin dolarlı seviyelerin yavaş yavaş da olsa telaffuz edileceği bir teknik görünüm sunabilir" yorumunda bulundu.

İlgili Haberler:

Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Teklif mektubu iletildi...Ve sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Kripto Para#JP Morgan