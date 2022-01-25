Son dakika... Bitcoin'de toparlanma işareti! Korku endeksi yine tavan yaptı... İşte son gelişmeler

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Kripto para birimleri yaşadıkları şoku henüz atlatamadı. Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş diğer tüm kripto paralara da sirayet etti. Bitcoin tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Böylece Kasım ayından bu yana kısa sürede yüzde 52 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu.

Aralık ayından bu yana ayı piyasası içinde olan kripto para piyasalarında kayıplar derinleşirken riskler de birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Fed’in faiz artırım hamlesini gerçekleştirecek olması, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarında kayıpların derinleşmesi, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle Kripto Para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, altın fiyatlarının güç kazanması gibi birçok etken kripto paralarda korku iklimini ortaya çıkardı.

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BITCOIN'İN DOMİNANSI YÜKSELİŞTE

Bitcoin kripto para dünyasında üstünlüğünü artırmaya başladı. Yüzde 39 seviyesine kadar düşen Bitcoin dominansı yüzde 42'ye yükseldi.

KORKU ENDEKSİ SİNYAL VERİYOR

Bitcoin'in korku endeksi ise normal seviyelere ulaşamadı. 12 seviyesinde olan korku endeksi ile birlikte yatırımcıların endişe içinde olduğu görülüyor. Bitcoin'in aşırı korku seviyesinden kurtulmasıyla birlikte yükselişin yaşanması bekleniyor. Korku endeksinde sayı ne kadar düşükse korku oranı o kadar fazla olurken, rakam ne kadar yüksekse yatırımcıların aç gözlü olduğu ortaya çıkıyor.

BITCOIN YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Kasım ayında tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları gören Bitcoin bu aşamadan sonra hep değer kaybı yaşadı. Analist ve uzmanların destek-direnç seviyeleri boşa çıkarken ayı piyasasının pençelerine sıkışan Bitcoin 32 bin dolara kadar geriledi. Böylece kısa sürede yüzde 52 oranında değer kaybı yaşadı.

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ROTHSCHILD GELİŞMESİ YÜKSELİŞ GETİRDİ

ABD'nin en büyük yatırım fonlarından olan Rothschild Investment'in son yaptığı hamle Bitcoin fiyatları üzerinde etkili oldu. Ünlü Rothschild ailesiyle ilgisi olmayan kuruluş Bitcoin aldığını duyurdu. 93 bin 521 adet Grayscale Bitcoin Trust alımı yapan fon sert düşüşlerde alım tarafında kalmayı tercih etmesiyle biliniyor.

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FITCH'İN AÇIKLAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRABİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kripto para madenciliğinin ABD kamu enerji kuruluşlarını zor durumda bıraktığını ve riskli olabileceği yönünde açıklamada bulundu. Kripto para madenciliği yüksek enerji ihtiyacı duyuyor ve bazı ülkeler tedbir olarak madencilik faaliyetlerini askıya alıyor ya da yasaklıyor. Fitch'in bu açıklaması piyasalar tarafından henüz dikkate alınmadı.

BITCOIN TOPARLANMA EŞİĞİNDE

Bitcoin fiyatlarındaki depremden sonra bugün grafikler yeşile dönmeye başladı. Bitcoin yüzde 3'e yakın kazançla 36 bin dolara yükseldi.

ETHEREUM EKSİDEN ÇIKAMADI

Diğer güçlü kripto para birimi olan Ethereum'un grafikleri ise yeşile dönemedi. Ethereum büyük güç kaybıyla yüzde 2'ye yakın düşüşle 2380 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselen kripto para birimleri arasında yine spekülatif altcoinler bulunuyor. DIA yüzde 34 oranında yükselişle 1.13 dolar, OOKI yüzde 29 oranında yükselişle 0.013 dolar, UNFI yüzde 28 oranında yükselişle 6,20 dolar, ANT yüzede 17 oranında yükselişle 5.12 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK DÜŞENLER DE ALTCOIN

Altcoinler yine düşüş listesinde lider durumda. PERP yüzde 20 oranında düşüşle 6,02 dolar, FXS yüzde 14 oranında düşüşle 17,09 dolar, CREAM yüzde 14 oranında düşüşle 38,6 dolardan işlem görüyor.