Son dakika... Bitcoin'de önemli gelişme! ETF'lere onay çıktı! 62 bin dolar aşıldı

Haberin Devamı

Kripto para birimleri sonbahar ile hareketlenmeye başladı. Yatırımcıların tatilden piyasaya dönmesi, küresel piyasalardaki gelişmeler, Fed'in faiz ve tahvil alımı azaltımına gidecek olması, emtialardaki yükseliş, ons altındaki değer kaybı kripto para piyasalarına yaradı.

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin liderliğinde yükseliş devam ediyor.

Tüm dünyanın takip ettiği Bitcoin geçtiğimiz Nisan ayındaki tarihi zirvesi olan 64 bin dolar seviyesine ulaşmak üzere. Bitcoin en son ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü kuruluşu SEC'ten gelen haber eşliğinde primlenmeye başladı.

SEC, Bitcoin vadeli işlemler ETF'sinin işlem görmesine uzun süre sonra onay verdi.

Bu gelişme ışığında Bitcoin 62 bin dolar seviyesini aştı. Güçlenme eğilimini devam ettiren Bitcoin'in Türk Lirası değeri ise saat 09:49 itibarıyla 573 bin lira seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Haberin Devamı

Ethereum da Bitcoin'deki yükselişe ayak uydurarak yüzde 1'e yakın primli seyrediyor. Ethereum saat 09:49 itibarıyla 3856 dolar seviyesinde işlem görüyor.