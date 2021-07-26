Son dakika... Bitcoin'de hareketlilik! Kripto paralar güç kazanmaya başladı

Kripto para birimleri güç kazanmaya başladı. Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin yüzde 20'ye yakın yükseliş gerçekleştirdi. Bitcoin'i sırasıyla Ethereum ve Dogecoin takip etti.

MİLYARDERLER YÖN VERİYOR

Kripto paralardaki yükselişin ana sebebi milyarder iş adamlarının açıklamaları olarak öne çıkıyor. İş adamı Elon Musk, katıldığı konferansta Tesla, SpaceX'in Bitcoin yatırımının olduğunu, kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımcısı olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para madencilerinin yenilenebilir enerji kullanmayı artırması halinde Tesla'nın satışlarda Bitcoin'im kabul edeceğini de açıkladı. Bu açıklamanın etkisiyle kripto para piyasalarında olumlu rüzgar esmeye başladı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, dijital paraların gelecekte Twitter'ın "büyük bir parçası" olacağını dile getirdi.

Amazon'un dijital para ve blokzincir uzmanı işe almak için ilan vermesi de Amazon'un Bitcoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye doğru ilerlediği değerlendirmelerine neden oldu.

64 BİN 813 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin 64 bin 8123 doları 14 Nisan 2021 tarihinde gördükten sonra sert satış dalgasıyla karşılaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün yüzde 17'nin üzerinde primle 39 bin 738 dolar seviyesine ulaştı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da yüzde 14'e yakın primle 2389 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum'u Dogecoin takip etti ve yüzde 15 oranında yükselişle 0.23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN’DE 44 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü





Bitcoin/dolar paritesi yeni haftaya çok sert bir yükselişle başladı. Yükselişin nedeni ise, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birinin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye hazırlanıyor söylentisi. Şirket yetkililerinden bu konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi. Ancak söylentinin çıkması bile Bitcoin/dolar paritesini 38 bin dolarlı seviyelerin üzerine taşımaya yetti. Bu yükselişte teknik açıdan en önemli nokta 36 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması. Zira olası yükselişlerin devamı bir nevi bu nokta üzerinde kalıcılık sağlanması ve bu seviyenin kuvvetli destek noktası olmasına bağlı. Bu gerçekleşirse sırasıyla 39 bin 442 ve 40 bin 900 dolar dirençleri tekrar denenebilir. Bunun yanında 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 100 periyotluk hareketli ortalamayı kesme yönünde ciddi bir hamlesi var. Bu da olumlu. Ancak bir noktaya dikkat çekmekte fayda var. Parite aslında yine 4 saatlik grafikte 14 Nisan tarihinde yaklaşık 65 bin dolarlı seviyelerden başlattığı bir düşüş trend çizgisi altında hareket ediyor. Ve bu trendin direnç noktası bugün itibariyle 43 bin 800 – 44 bin dolar bandına denk geliyor. Yani paritede her ne kadar yukarı yönlü bir hareket gözlemlense de bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece etkin trendin hala düşüş trendi olduğu unutulmamalı…







Bunun yanında bir noktayı daha atlamamakta fayda var. Kripto para piyasası 1,5 – 2 aylık süreçte sürekli olarak haber kaynaklı hareket etti. Bugün yaşanan yükseliş de bir söylentiye dayanıyor. Söylenti gerçekleşirse gerçekten yaratılan pozitif etkinin devamı gelebilir. Ancak şirket yetkililerinden bu konuyla ilgili henüz teyit gelmedi. Negatif bir açıklamanın yaratılan bu pozitif havayı dağıtma riski var. Bu sebeple özellikle pozisyonda olan yatırımcıların haberleri 2 kat daha fazla takip etmesinde yarar var.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Alphan Göğüş - Huobi Global Bölge Genel Müdürü

Son dönemde tüm yatırımcıların radarına giren Bitcoin’in bu kadar popüler bile hale gelmesinin sebebi şüphesiz, fiyatının 2020 Eylül ayında 12 bin dolar iken hızlı bir yükseliş ile 10 Nisan 2021’de 64 bin 843 dolara yükselmesi yatmakta. Fiyat artışı beraberinde popülaritesinin artmasını da doğru orantılı etkiledi. Bitcoin, bu çıkışın ardından kademeli 28 bin 800 dolara düştü ve bugün ise tekrar Eylül 20 – Nisan 21 hareketinin ardından gelen ters yönlü düzeltme hareketleri olarak nitelendirebileceğimiz bir çıkışla 38 bin – 39 bin dolar bandına çıktığını görüyoruz.



Bu hareketliliğin sebeplerini açıklamak gerekirse; bu dönemde, ekosistem içerisinde yer alan farklı paydaşlardan fiyatı yukarı ve aşağıya doğru çekecek önemli açıklamalar geldi. Hareketliliği etkileyen en önemli faktörler arasında bunu gösterebiliriz. Yine özellikle 2021 yılında yasa düzenleyicilerin yatırımcıları koruma adına mevzuat düzenleme çalışmalarını hızlandırması, madencilerin enerji kaynaklarını önemli ölçüde çevre dostu santrallere dönüştürmesi ve kurumsal şirketler hem fonlarının bir kısmını kripto paralara ayırdılar hem de operasyonları içerisinde kripto paraları kullanacaklarını ve bu varlıkları ileride kullanabileceklerini sıkça dile getirip, açıklamalarda bulundular. Coinbase’in 86 milyar dolarlık değerleme ile halka arz edilmesi ve FTX’in de 18 milyar dolar değerleme ile sermaye toplaması Bitcoin çıkışına etki eden iki önemli olay.







Tüm bu olaylar ve açıklamalar ile 2020 sonlarına kadar sadece dar kitlelerin takip ettiği kripto paralar, şimdi artık daha geniş kitlelerin takip ettiği yatırım aracı haline geldi ve önümüzdeki dönemde de hem yatırım aracı olarak hem de hayatımıza sunduğu teknolojik faydalarla gündemimizde önem kazanarak yer alacak.



Kripto para borsalarında fiyatlar gündelik olaylara ya da söylemlere göre inip çıksa da bu hareketliliğin, genel performansın sağlıklı olduğu ve ileriye yönelik pozitif olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım.

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