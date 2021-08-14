Son dakika... Bitcoin'de güçlenme devam ediyor! 48 bin dolar sınırına yaklaştı

Kripto para piyasalarına yönelik düzenlemelerin gelecek olması, ABD'de vergilendirme çalışmalarının bulunması, kripto para borsalarının üyelerinin paralarını kaybetmemeleri için vadeli işlemleri ortadan kaldırması ve ülkelerin kripto paralara karşı olan tutumlarının belli olmasıyla birlikte yükseliş seyri başladı.

Kripto paraların atası olan Bitcoin geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 813 dolar seviyesini görmüştü. Tarihi zirvesinin ardından düşüşe geçen Bitcoin 22 Haziran’da 29 bin 247 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yüzde 55 oranında kayıptan sonra toparlanma eğilimi göstermeyen Bitcoin 1.5 aylık dönemde 30-35 bin dolar arasında dalgalanma yaşadı.

EN YÜKSEK SEVİYESİNDEN YÜZDE 26 GERİDE

Temmuz ayının son günlerinde başlayan toparlanma hareketiyle Bitcoin bugün son 3 ayın en yüksek değeri olan 47 bin 888 doları görmüş oldu. Bitcoin tarihi yüksek seviyesinden şu anda yüzde 26 geride seyrediyor.

FED’İN HAMLESİ ALTINI GERİLETTİ, KRİPTO PARALAR YÜKSELDİ

Hızlı para kazanma gayesinde olanlar kripto paraları tercih ediyor. Büyük risk alarak yatırımlarını kripto paralara aktaranlar kısa sürede büyük kazanç elde edebilirken bir anda da büyük zararlar yazabiliyorlar.

Fed’in parasal genişlemeyi bırakıp faizleri artırma yönünde kararlar alacak olması beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekti. Altından çıkanlar dolar yerine kripto paralara yönelerek Fed’in yapacağı hamleyi izlemeyi tercih etti. Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyelerinden 1652 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Bu düşüş gram altın tarafında da 30 liralık kayıp yaratmıştı. Bunlar yaşanırken kripto paralarda ise yüzde 10’a yakın değer artışları görülmüştü.

DİRENÇLER BİRER BİRER KIRILIYOR

Kripto para analistleri direnç noktalarının sürekli kırıldığını belirtirken yükselişin 50 bin dolar seviyesine gelmesini beklediklerini açıklıyorlar.

REGÜLASYON SESLERİ YÜKSELİYOR

Küresel çapta kripto para birimlerine yönelik regülasyonların gelmesi ihtimali oldukça arttı. ABD’de vergilendirmelere yönelik çalışmalar devam ederken bazı ülkeler kripto para borsalarını yasaklarken, bazı ülkelerde de kripto para madenciliği çalışmaları engellenmeye çalışılıyor.

Kripto para borsaları ise ülkelerin aldığı tavırlar karşısında kendilerini regüle etmeye başladı. Çok riskli olan vadeli işlemlere yönelik kısıtlamalar ve tasfiyeler gerçekleştiren kripto para borsaları böylece yatırımcılarına da güven aşılamış oldu.

MİLYARDER İŞ ADAMLARI DESTEKLİYOR

Kripto para birimlerinin en büyük destekçisi olan milyarder iş adamı Elon Musk, yakın zamanda Bitcoin karşılığında Tesla otomobillerin satışına başlanabileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon’un da kripto para ile alışverişlere imkan sağlayacağı iddiası ortaya çıkmıştı. Amazon ise bunu kesin bir dille yalanlasa da ilerleyen dönemde kripto paralara ilişkin çalışmalar yapılması için kripto para uzmanlarını işe alacaklarını duyurmuştu.

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