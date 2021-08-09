Son dakika: Bitcoin’de flaş yükseliş! Kripto paralarda neler oluyor?

Kripto para birimlerinde yeniden hareketlenme başladı. 64 bin dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşüşe geçen ve 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, 46 bin doları aştı. Gün içinde yüzde 8’e varan yükseliş kaydeden Bitcoin için analistler 50 bin dolara yükseliş beklediklerini iddia ediyorlar.

ABD’de kripto paralara uygulanacak vergilendirmeye dair görüşmeler devam ederken yükselişin gerçekleşmesi yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı. Küresel piyasalarda itibarı artırıcı bir hareket olan regülasyonlar ile birlikte Bitcoin güç kazanıyor.

ETHEREUM 3000 DOLARI AŞTI

Küresel piyasalarda en çok işlem gören kripto para birimlerinden Ethereum da güç kazandı. Uzun süredir 2300-2600 dolar aralığında işlem gören Ethereum gün içinde 3173 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ALTINI DÜŞÜRDÜ

Kripto paralardaki hızlı yükseliş ons altın fiyatlarını altüst etti. Ons altın gün içinde 1652 dolara kadar geriledi. En yüksek seviye olarak 1764 doları gören ons altında dalgalanma 122 dolar seviyesinde gerçekleşti.

BINANCE İŞLEMLERE DÜZEN GETİRİYOR

Binance, türev piyasalarında işlemleri durdurma kararı almıştı. Avrupa ülkelerinde türev işlemlerini kaldıran Binance, birçok ülke ile regülasyonlar için de görüşmelere devam ediyor.

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