Son dakika... Bitcoin'de fırtına öncesi sessizlik mi var? İşte önemli gelişmeler

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Kasım ayında tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları gördükten sonra sert düşüş eğilimine geçen ve tarihi zirvesinden yüzde 30 oranında uzaklaşan Bitcoin tepki alımlarıyla hayat bulmaya çalışsa da küçük kar satışlarına sahne olup yeniden 50 bin dolar seviyesinin altına geriliyor. Yılbaşından bugüne yüzde 60 oranında prim yapan Bitcoin'de yatırımcılar yükselişin olmasını bekliyor.

Uzun süredir yatay ve düşüş eğilimiyle seyreden Bitcoin için 2022 yılı tahminlerinde ise rakamlar havada uçuşuyor.

Dar alana sıkışan Bitcoin'in yükseliş yönünün başlangıç aşamalarında olduğuna dair değerlendirmeler de yoğunlaşmaya başladı.

Fundstrat Global Advisors’tan Tom Lee bu yıl 100 bin dolara ulaşmasını umduğu Bitcoin'in beklentileri karşılamadığını ancak 2022 yılında 200 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

YASAKLAR DA OLUMSUZLUK YARATIYOR

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Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması, İran'ın enerji tüketiminin yüksek olması nedeniyle ara ara kripto para madencilik faaliyetlerine yasak koyması ve ülkelerin regülasyon girişimleri kripto para birimlerini sarsıyor.

BALİNALAR SATIŞ YAPMIYOR

Yapılan son araştırmalara göre uzun süredir elinde Bitcoin tutan kişiler yüzde 70'e yakın kazançları olsa da satışa geçmedi. Tecrübeli olan Bitcoin yatırımcıları satış yapmayıp, fiyatın daha da yükselebileceğine yönelik beklenti içinde. Piyasada dolaşımda olan Bitcoin'lerin genel olarak 30 bin dolar civarında alınanlar olduğu belirtiliyor.

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KÜRESEL ENFLASYON DA ETKİLİYOR

Küresel ekonomilerdeki sorunlar, koronavirüsün yarattığı olumsuz hava, enflasyondaki artış kripto para birimlerini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

BITCOIN YATAY SEYİRDE

Güne 47 bin 781 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 350 dolar, en yüksek de 48 bin 119 dolar seviyesini gördü. Saat 08:30 itibarıyla 47 bin 831 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ETHEREUM DA KAYIPTA

4 bin doların altına gerileyen Ethereum yükseliş hareketi gösteremiyor. Kripto para birimi güne 3824 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3785 dolar, en yüksek de 3838 dolar seviyesini gördü. Saat 08:30 itibarıyla 3800 dolardan alıcı buluyor.

İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER

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Kripto para birimleri arasında en çok yükselenler listesinde Quick yüzde 49 oranında primle 379 dolar, MLN yüzde 32 oranında yükselişle 113 dolar, ALCX yüzde 25 oranında yükselişle 277 dolar, FARM yüzde 20 yükselişle 184 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşen kripto paralar arasında ICX yüzde 17 oranında kayıpla 1.5 dolar, FOR yüzde 11 oranında kayıpla 0.078 dolar, HIGH yüzde 11 oranında düşüşle 11.64 dolar seviyesinden alıcı buluyor.