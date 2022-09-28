Son dakika... Bitcoin'de düşüş duracak mı? Kripto paralarda son durum

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Küresel ekonomi enflasyonla mücadele ederken faiz artırımları merkez bankalarının ana silahlarından biri oldu. ABD, AB ve İngiltere merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu yenmeye çalışsa da kısa vadede başarılı olamadılar.

2022 KRİPTO PARALAR İÇİN KÖTÜ GEÇİYOR

Kripto para piyasaları da küresel gelişmelerden anında etkilendi ve güçsüz seyre yöneldi. Geçtiğimiz Kasım ayında tarihi zirvesini gören kripto para piyasaları 2022 yılını kötü geçirmeye devam ediyor. Cılız yükseliş hareketleri yatırımcıları heyecanlandırsa da güçlenme beklendiği gibi olmuyor ve sonrasında da hüsranlar ortaya çıkıyor.

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DEV EKONOMİLER RESESYONUN KIYISINDA

Merkez bankalarının faiz artırımı yapması sadece kripto paralar değil, emtia piyasalarında da etkili oluyor. Altın fiyatları gerilemeye başladı. Petrol fiyatları da küresel talepteki düşüşten ötürü arz fazlasından kaynaklı geriliyor. Ülkelerin büyüme beklentileri düşüşe geçerken dev ekonomiler resesyonun kıyısında bulunuyor.

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FAİZ ARTIRIMLARI DÜŞÜŞÜ TETİKLİYOR

Faiz artırımları nedeniyle diğer yatırım araçlarına olan talep gerilerken, parası olanlar bu durumu fırsata çevirmek için mevduat tarafına yöneliyor. Yıllardır görülmeyen faiz artırımlarına imza atan dev ekonomilerin merkez bankaları bundan sonraki süreçte dengeli olarak enflasyonun azalması, işsizliğin önlenmesi ve ılımlı büyüme rakamlarına yönelmesini umut ediyor.

TARİHİ ZİRVELERDEN ÇOK UZAKTALAR

Kripto paralar geçtiğimiz Kasım ayında tarihi zirvelerine çıktı. Kasım ayından sonra düşüş grafiği sergileyen kripto paralar bir daha toparlanamadı. Tarihi zirvelerinden yüzde 70 civarında geride işlem gören kripto paralara olan güven de sert düşüşten dolayı sarsıldı. Yatırımcılar daha stabil ve getirisi sabit olan ürünlere yönelmeye başladı.

BITCOIN GÜÇSÜZ

Bitcoin fiyatları zaman zaman yüzde 4-5 yükselse de düşüşü yükselişinden daha hızlı gerçekleşiyor. Bitcoin gün içinde en düşük 18 bin 471 dolar, en yüksek de 20 bin 385 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 6 oranında düşüşle 18 bin 750 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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ETHEREUM GÜNCELLEMESİ DE İŞE YARAMADI

Ethereum’da MERGE güncellemesiyle birlikte yükseliş hareketi olabileceği beklentisi içine girenler kayıplarını artırıyor. Yeni bir sisteme geçen Ethereum gün içinde en düşük 1267 dolar, en yüksek de 1400 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 7 oranında düşüşle 1281 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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SOLANA YOKLARI OYNUYOR

Bir dönem popüler olan ancak popülerliği kısa süren Solana yatırımcısına dev zarar yazdırdı. Solana yüzde 7 oranında düşüşle 32,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGECOIN DE CANSIZ

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin kayıplarını sürdürüyor. Dogecoin yüzde 5 oranında düşüşle 0,059 dolardan alıcı buluyor.

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KRİPTO PARA YATIRIMCILARI DİKKAT

Kripto para yatırımı yapacakların dikkatli olması gerekiyor. Marj aralığı bulunmadığı için para bir anda katlanabilirken bir anda da sıfıra düşebiliyor. Kendi menfaatlerini düşünen ve hiçbir devlet otoritesinden onay almadan sosyal medya üzerinden kripto para tavsiyelerinde bulunan kişilere güvenilmemesi ve herhangi bir şekilde bu kişilere para aktarımı yapılmaması gerekiyor. Bunun dışında kripto para borsası adına çalışan ve al-sat tavsiyeleri verenlere de itibar edilmemesi gerekiyor. Bu kişiler de müşterilerin al-sat yapması üzerinden kurumları komisyon aldığı için yönlendirmelerde bulunabiliyorlar.