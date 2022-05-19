Son dakika... Bitcoin yükselir mi? Kripto paralarda neler oluyor... Tether korkusu kritik seviyede!

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Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarına devam ediyor. Dünyanın takip ettiği ABD Merkez Bankası Fed de 41 yılın zirvesindeki enflasyonu düşürmek için faiz artırıp bilançosunu daraltmaya gideceğini açıklaıd. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceğini deklare etti.

Piyasalar da bu açıklama ile yön bulmaya devam etti. ABD borsalarındaki kayıplar yeniden derinleşirken Nasdaq yüzde 4.5 oranında düşüşle 142 puan, S&P 500 endeksi yüzde 4.04 oranında düşüşle 3923 puan, Dow Jones ise yüzde 3.57 oranında düşüşle 31 bin 490 puan seviyesine geriledi.

KRİPTO PARALARDA FAİZ VE BEKLENTİ DEPREMİ

Kripto para piyasaları da Fed’in faiz artırım hamlesinin devamının geleceği ve kripto para dünyasına ilişkin olan güvenin yerle bir olmasından ötürü yaşanan güvensizliğin getirdiği handikapla gerilemeye devam ediyor. Küresel piyasalar enflasyonla boğuşurken kripto piyasalardaki deprem de son bulmuş değil.

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TETHER KORKUSU BAŞLADI

Terra UST stabilkoinin tamamen değersizleşmesiyle birlikte en popüler stabilkoinlerden olan Tether için de beklentiler artmaya başladı. Parasını Tether’e bağlayanlar dolara dönmeyi düşünürken Terra UST’nin başına gelenlerden endişe ediliyor. Terra UST’deki dramatik düşüşün Tether’de yaşanması halinde milyarlarca doların buharlaşabileceğinden korkuluyor. Şu an için Tether stabilliğini koruyor ve endişe edilmesine yönelik bir durum görünmüyor. Ancak ilerleyen zamanlarda neler olabileceği kripto para piyasalarında kestirilemiyor.

BITCOIN TOPARLANAMIYOR

69 bin dolarla geçtiğimiz Kasım ayında tarihi zirvesini gören Bitcoin en son Terra UST’nin tamamen değersizleşmesi ve Terra Ekosistemi’nin elinde tuttuğu tüm Bitcoinleri satmasıyla yıkıldı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 58 oranında geride seyrederken bugün de düşüş grafiğini devam ettiriyor. Bitcoin yüzde 3’e yakın değer kaybıyla 29 bin 140 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in kısa sürede hızlı değer kaybetmesinin altında Luna ve UST'nin çöküşü yer alsa da ayıların piyasada hakimiyeti uzun süredir elinde tutması nedeniyle korku ve açgözlülük endeksinin de aşırı korku alanında bulunmasından dolayı yükselişin yakın zamanda gelmeyeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı.

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ETHEREUM 2 BİN DOLARIN ALTINDA

Ethereum sert düşüş dalgasının ardından toparlanamıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında tarihi zirvesini gören ve sonrasında tarihi zirvesine yaklaşamayan, kırılganlıklardan çok daha sert etkilenen Ethereum yüzde 5 civarında düşüşle 1936 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesinden de yüzde 61 oranında geride seyrediyor.

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SOLANA YATIRIMCISI BÜYÜK ZARARDA

Bir dönem Solana’yı ön plana çıkartan analistler nedeniyle milyonlarca yatırımcı servet kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayındaki rallide 260 dolara kadar yükselen Solana şu sıralar 50 doların altında fiyatlanıyor. Solana yüzde 9 oranında düşüşle 49.37 dolardan işlem görüyor. Tarihi zirvesinden ise yüzde 81 oranında geride işlem görüyor.

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DOGECOIN EKLEDİĞİ SIFIRI SİLEMEDİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş dalgasında bir sıfır daha ekleyen Dogecoin bu sıfırı silemedi. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın manipülatif açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin toparlanma işareti gösteremiyor. Dogecoin yüzde 6 oranında düşüşle 0,0835 dolardan işlem görüyor. Tarihi zirvesi olan 0,74 dolar seviyesinden ise yüzde 89 geride işlem görüyor.

SHIBA INU DE KAYIPLARDA

Shiba Inu de yatırımcısının yüzünü güldürmüyor. Ucuz fiyatıyla kripto para hesaplarında milyonlarca bulunan Shiba Inu yerinde sayıyor. Milyonlarca yakım işlemi gerçekleşse de bu fiyata yansımıyor. Shiba Inu yüzde 7 oranında düşüşle 0.0000115 dolar seviyesinde işlem görüyor.