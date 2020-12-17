Son dakika... Bitcoin yeni tarihi zirvesine ulaştı

Bitcoin, 23.000 doların üzerinde yeni bir rekor kırdı ve bu yıl onu üç kattan fazla değer kazanan kripto para birimi yaptı.

Kripto pazarı veri sağlayıcısı Coin Metrics’e göre, dünyanın en değerli dijital para birimi yüzde 12 artışla 23.421 dolara yükseldi ve bugüne kadarki kazançlarını yüzde 200’ün üzerine çıkardı. Bitcoin dün 20.000 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Bitcoin’in 2020 performansı, birçok piyasa izleyicisine 2017′de yaklaşık 20.000 dolara ulaştığını hatırlattı ve bunu ertesi yıl keskin bir geri çekilme izlemişti. Ancak kripto hayranları, bu yılki rallinin perakende spekülasyonundan ziyade kurumsal satın alma tarafından yönlendirildiği için 2017′den farklı olduğunu iddia ediyor.