Son dakika... Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla dün nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu.

Bitcoin bu açıklamanın ardından yüzde 15'ten çok yükselişe geçmişti ve açıklama sonrası 43 bin 965 dolara kadar çıkmıştı. Bitcoin açıklamaların etkisiyle yükselişine devam ediyor. Bugün de tüm zamanların rekorunu kırarak 48 bin dolar oldu.

ARTIK BİTCOİN KABUL EDECEK

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre bundan sonraki aşama için düşünülen ödeme sistemi Bitcoin. Araç satışlarında Tesla'nın Bitcoin'i tercih edecek olması kripto paranın son aylardaki düşüşünün ardından tekrar yükselişe geçmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.

Ayrıca Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para birimine de yatırım yaptığını açıklamıştı.

8 OCAK'TA REKOR KIRMIŞTI

8 Ocak'ta 42 bin doları gören Bitcoin 24 saat içinde 12 bin dolar birden düşmüş 30 bin dolarları görmüştü.

Bitcoin, 3 yıl önce büyük bir düşüş trendine girmiş ve 3 bin dolar seviyesine kadar inmişti. 12 yıl önce piyasaya çıkan ve ilk kripto para olan Bitcoin, açıklamalarla yeniden ilgi odağı oldu.

FARKLI GÖRÜŞLER DE VAR

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etmişti.

Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtmişti.

400 BİN DOLARLIK TAHMİN

Minerd Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.