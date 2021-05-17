Son dakika... Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin fiyatları

Kripto para birimi Bitcoin düşüyor. Saat 12:05 itibariyle Bitcoin 45318 dolar seviyesinde işlem görüyor ve düne göre yüzde 8 oranında değer kaybetmiş durumda.

ELON MUSK ETKİSİ

Kripto para birimi Bitcoin'deki düşüşte milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamaları öne çıkıyor. Bitcoin'le Tesla satışlarını durduran Elon Musk, elinde tuttuğu 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i de sattığı iddia edilmişti. Ancak Musk elinde tuttuğu Bitcoin'leri satmadığını açıkladı.

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