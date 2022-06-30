Son dakika... Bitcoin, Avax, Ethereum yine sert düşüşte... Kripto paralarda son gelişmeler

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Küresel ekonomilerdeki sorunlar yatırım araçlarına olan talep eğrisini doğrudan etkiliyor. ABD ile başlayan enflasyon problemi tüm dünya ülkelerine yayıldı ve hükümetler enflasyonla mücadele için çalışmalara başladı. Merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu ortadan kaldırmaya çalışsa da bunun sonuçlarından biri de ekonomide yavaşlama, işsizlik ve stagflasyonu ortaya çıkarıyor. Ayrıca ABD ekonomisi özelinde resesyon riski de ortaya çıkmaya başladı.

Dolar, euro, altın fiyatları bu gelişmelere oranla oynaklık gerçekleştirse de büyük yükseliş ve düşüş hareketlerine sahne olmuyorlar. Piyasalardan gelen haberleri ılımlı şekilde karşılayan dolar, euro ve altın stabilitesini korumaya çalışıyor.

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FED’İN HAMLELERİ PİYASALARI DOMİNE EDİYOR

Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışını hızlandırması piyasaların yeni aksiyonlar almasına neden oluyor. Yüzde 8.6’ya yükselen ABD enflasyonuna karşılık Fed faizi yüzde 1.75’e yükseltti. 28 yılın en yüksek faiz artışını yapan Fed’in Temmuz ayında da güçlü faiz artışı yapabileceği ve artışların devamının geleceği beklentisi artıyor.

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KRİPTO PARALAR TOPARLANAMIYOR

Kripto para piyasalarında toparlanma henüz ortaya çıkmadı. Enflasyonla mücadele, faiz artırımları derken sürekli düşüş gösteren kripto paralara olan güven ortadan kalkmaya başladı. Manipülatif açıklamalarda bulunan hiçbir yetkisi olmayıp kendisini televizyon, internet ve sosyal medyada uzman olarak tanıtan kişileri nedeniyle milyonlarca kişi büyük paralar kaybetti. Yine de bu kişilerin peşinden gitmeye çalışanlar para kaybetmeye devam ediyor.

Boğa tuzağının küçük hamleler göstererek işlediği kripto para piyasasında sert düşüşlerin ardından hafif toparlanma görülüyor ve Bitcoin 21-22 bin dolar seviyesine geldiğinde manipülatif uzmanlar yatırımcıları yanlış yönlendirmeye çalışıp büyük zararlara neden oluyorlar. Bu durumun süreklilik kazanmasından dolayı yatırımcıların kripto paralara olan güveni neredeyse sıfıra indi.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Kripto para piyasalarının toplam değeri uzun süredir 1 trilyon doların altına geriledi. Bugünkü değer olarak 869.7 milyar dolarak olarak görünüyor. Kripto paraların yeniden tarihi zirvelere ulaşması için trilyonlarca doların bu piyasaya akması gerekiyor. Dünyanın içinde olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle de konjonktürel olarak kısa vadede bu durumun gerçekleşmesi çok zor görünüyor.

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BOĞA TUZAKLARINA KANMAYIN

Kripto para piyasasında şu sıralar her düşüşten sonra boğa tuzakları görülüyor. Boğalar hafif alımlar yaparak piyasayı artıda tutmaya çalışıp diğer yatırımcıların yükseliş olacağına inanmasını sağlıyor. Ardından boğalar yüzde 7-10 civarında kârları görünce satış emri vererek ellerindeki kripto varlıkları boşaltmaya başlıyor ve küçük yatırımcıların parası pula dönmüş oluyor.

REGÜLASYONLAR GELMELİ

Kripto para piyasalarındaki büyük boşluk servetlerin buharlaşmasına neden oluyor. Hükümetler kripto paralara yönelik olarak regülasyon çalışmalarını sürdürse de uzun zaman geçmesine rağmen kanunlaşmış ve organize olmuş bir piyasaya erişilemedi. Marj aralığının olmaması, karşılığı ve hikayesi olmayan kripto paraların çok olması, kripto para borsalarının herhangi bir mevzuata tabi olmaması, yüz binlerce kişinin parasını kaptırmasına neden oluyor.

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UÇUK TAHMİNLERE ALDANMAYIN

Lider kripto para birimi Bitcoin için “100 bin doları görecek, 250 bin doları görecek” gibi tahminler yapanlara inanılmaması, yapılan temel ve teknik analizlerin derinliğinin araştırılması, hedef fiyat veriyorlarsa da tarih belirtilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. “250 bin dolara ulaşacak” deyip tarih belirtilmezse bu tahminin altının boş olduğu ortaya çıkıyor.

UZMANLAR MAAŞI ÇALIŞIYOR

Kendini uzman olarak tanıtan kişiler ya sosyal medya üzerinden nemalanıyor ya da bir kripto para borsasında maaşlı olarak çalışıyor. Kripto paraların ne zaman yükselip düşeceği yönünde analiz yapan uzmanlar kendileri için de analiz yapsalardı maaşlı çalışmak yerine milyarder olup hayatlarını çok rahat sürdürebilirlerdi. Bunu da göz önüne alarak kendini uzman olarak tanıtan kişilere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

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DEUTSCHE BANK’TAN BITCOIN TAHMİNİ

Deutsche Bank’ın yayınladığı analize göre, ABD hisse senetleriyle ne kadar yakın bir korelasyon içinde olduğu göz önüne alındığında, Bitcoin yıl sonuna kadar 28 bin dolara kadar çıkabilir.

Deutsche Bank analistleri yayınladıkları raporda, kripto para birimlerinin geçen sene Kasım ayından bu yana teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ve S&P 500 gibi endekslerle giderek daha fazla ilişkili olduğunu belirtti. Bankanın stratejistleri, S&P’nin yıl sonuna kadar toparlanacağını ve Bitcoin’in de yükselişe geçebileceğini tahmin ediyor.

SEC, BITCOIN ETF BAŞVURULARINI REDDETTİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) açıkladığı kararına göre Grayscale ve Bitwise’ın spot Bitcoin ETF başvurularını reddetti.

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SEC, ret gerekçesinde yatırımcıları manipülasyona karşı koruyacak mekanizmaların yetersiz olmasını öne sürdü. Kurum, endişe konusu diğer unsurlarla beraber piyasa manipülasyonunu önleme konusundaki sorularının yanıtlanamadığını ifade etti.

Bitwise’ın başvurusu da aynı gerekçeler belirtilerek reddedildi.

BITCOIN YENİDEN 20 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin toparlanma eğilimi gösteremiyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ayı piyasasında olan Bitcoin yüzde 6’nın üzerinde değer kaybıyla 18 bin 924 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan da yüzde 72 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Ethereum da 1000 doların altına sarkmamak için mücadele veriyor. Ethereum yüzde 10 oranında kayıpla 1015 dolar seviyesinde bulunuyor. Tarihi zirvesi olan 4867 dolardan yüzde 78 geride işlem görüyor.

SOLANA TÜKENDİ

Piyasa uzmanları tarafından pazarlanan sonrasında sert çakılan Solana yok olma yolunda ilerliyor. Solana yüzde 11 oranında düşüşle 31.55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesi olan 260 dolardan yüzde 88 uzaklaşmış durumda.

AVAX DA ÇAKILDI

Son dönemin en popüler kripto paralarından Avax da çakıldı ve toparlanamıyor. Avax yüzde 12.219 oranında düşüşle 16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirvesi olan 147 dolardan yüzde 89 oranında geride seyrediyor.