Son dakika... Bitcoin 40 bin doların altını gördü

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Hurriyet.com.tr - Küresel piyasalar Çin kaynaklı krizi konuşurken Bitcoin de sert düşüş yaşadı. Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin iflas edeceğine ilişkin dalga dalga yayılan açıklamalar Bitcoin'i de olumsuz etkilemişti.

Ağustos ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altına gerileyen Bitcoin, krüesel piyasalarda durumların iyileşme göstermesi ile birlikte hızla yükseliş kaydederek 42 bin doların üzerine çıktı.

Geceyarısı saatlerinde 39 bn 612 dolara kadar düşüş gösteren Bitcoin saat 10:57 itibarıyla 42 bin 570 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Ethereum ise 3000 doların altına sarktı ve 2653 dolara kadar geriledi. Ethereum şu sıralar 2897 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para birimlerindeki toparlanmaya neden olarak Evergrande'nin bağlı ortaklığının yuan cinsinden olan tahvil kupon ödemesini yarın yapacağını duyurması etkili oldu.