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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.05.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika...Bitcoin 38 bin dolara geriledi! Bitcoin fiyatlarında son durum...

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Son dakika...Bitcoin 38 bin dolara geriledi! Bitcoin fiyatlarında son durum...

Kripto para birimlerinin atası Bitcoin sert düşüş hareketini hızlandırdı ve 38 bin 676 dolara kadar geriledi. Böylece son bir haftada Bitcoin yüzde 33 oranında kaybettirdi.

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla oluşan spekülasyonlar Bitcoin’de sert satış dalgası yarattı.

Bitcoin son bir haftada yüzde 32 oranında değer kaybederken bugün 39 bin doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin’de uzmanlar baskının devam edebileceğini açıkladı. Gün içinde en düşük seviye 38 bin 676 dolar oldu.

Saat 08:43 itibariyle Bitcoin düne göre yüzde 10 oranında kayıpla 39 bin 73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 733 milyar dolara gerilemiş oldu.

Son dakika...Bitcoin 38 bin dolara geriledi Bitcoin fiyatlarında son durum...

SATIŞ BASKISI HAFTALARCA SÜREBİLİR

Bitcoin'in en büyük yatırıcılarından olan Galaxy Digital LP'ni CEO'su Michael Novogratz, geçtiğimiz ay gördüğü zirveden yüzde 35 civarında aşağı gelen Bitcoin'in daha haftalarca baskı altında kalmaya devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Novogratz yaptığı açıklamada, Bitcoin için 40-50 bin dolar aralığının adil bir fiyat aralığı olduğunu belirtirken, "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir" diye konuştu.

Son dakika...Bitcoin 38 bin dolara geriledi Bitcoin fiyatlarında son durum...

TESLA’DA 1.5 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN VAR

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirket Tesla geçtiğimiz aylarda Bitcoin’e yatırım yaptığını açıklamıştı. Sonrasında da Bitcoin ile otomobil satışını durduran Tesla, kripto para piyasalarında spekülasyona neden olmuştu. Musk’ın Bitcoin’leri sattığına dair bilgi karmaşası ile birlikte Bitcoin’de hızlı düşüş başlamıştı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR, ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.65'e yükselmesi ve ons altının güç kazanmasıyla birlikte büyük yatırımcılar kripto para yatırımından uzaklaşabiliyor.

ABD’NİN SPK’SI SEC UYARMIŞTI

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen regülatör kuruluş SEC tarafından yayınlanan raporda Bitcoin'in volatilitesi ve yatırımcılar için yarattığı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Bitcoin vadeli piyasalar ve o piyasalara yatırım yapacak borsa yatırım  fonlarına ilişkin raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların  açıklamalarına çok dikkatli okumaları, tüm paralarını kaybetme  ihtimaline hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada kripto para Bitcoin'in çok spekülatif bir varlık olduğunun altı çizildi. Bu alana yatırım yapan yatırımcıların farkında olduklarından  fazla risk alabiliyor olabilecekleri kaydedildi.

Bitcoinde büyük çöküş Kayıp yüzde 35i aştı
Bitcoin'de büyük çöküş! Kayıp yüzde 35'i aştı

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