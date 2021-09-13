MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor
GeriEkonomi Son dakika... Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 13.09.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte kamu bankaları vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi vermişti. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz olarak aldığı kredileri şimdi de yapılandırma fırsatına kavuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtılmıştı.

Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı.

KOSGEB Bozkurtta esnafa 40 milyon lira kredi verecek
KOSGEB Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi verecek

KREDİLER YAPILANDIRILIYOR

Düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı. Milyonlarca kişinin yararlandığı kredi ile milyarlarca lira dağıtılmıştı.

YAPILANDIRMADA 36 AY SÜRE UZATIMI

Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

Bankacılık sektöründe kredi hacmi arttı
Bankacılık sektöründe kredi hacmi arttı

YAPILANDIRMA İNTERNET ŞUBESİ VEYA MOBİL BANKACILIKTAN YAPILIYOR

Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi