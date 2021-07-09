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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance'a bir şok daha! Sandanter UK da ödeme yapmayacak

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Son dakika... Binance'a bir şok daha! Sandanter UK da ödeme yapmayacak

Kripto para borsası devi Binance'a karşı ülkelerden sonra kurumların da tavırları devam etmeye başladı. İngiltere'de Santander UK, müşterilerinin Binance'a ödeme yapmasını engelleyecek.

Dünyayı kasıp kavuran kripto para macerasında Binance zor günler geçiriyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ı İngiltere yasakladı. Sonrasında ise Kanada'da da yasaklanan Binance bu sefer de bankalar tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.

SANTANDER UK ÖDEME YAPMAYACAK

İngiltere'de Finansal Denetleme Otoritesi'nin yaptığı uyarıların ardından Santander UK, müşterilerine kripto para borsası Binance'a ödeme yapma imkanının engelleneceğini duyurdu.

Santander konuya ilişkin açıklamayı Twitter'dan yaptı.

İngiltere'de faaliyet göstermeye yetkili bir kurum olmayan Binance'a ilişkin olarak Santander UK şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizi güvende tutmak birinci önceliğimiz ve bu çerçevede Binance'ye ödemeleri engellemeye karar verdik. Son aylarda kriptopara dolandırıcılıklarının kurbanı olan İngiliz müşterilerin sayılarında büyük artış gördük"

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