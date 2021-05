Son dakika... Binance para çekme işlemlerini durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'de para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Çok kısa süre içinde teknik problem giderilerek para çekme işlemleri normal seyrine döndü.

Binance'dan yapılan açıklamada "Tüm para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Ekibimiz teknik konuda çalışmalar yapıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz" dedi.

Para çekme talepleri kuyruğa eklenerek sorun çözüldükten sonra işleme alınacağı da ek olarak duyuruldu.

