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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance para çekme işlemlerini durdurdu

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Son dakika... Binance para çekme işlemlerini durdurdu

Kripto para borsası Binance, para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Ekiplerin çalışma yaptığını açıklayan Binance, Twitter'dan konuyla ilgili olarak özür açıklamasında bulundu. Kısa süre sonra para çekme işlemleri yeniden normale döndü.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'de para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Çok kısa süre içinde teknik problem giderilerek para çekme işlemleri normal seyrine döndü.

Binance'dan yapılan açıklamada "Tüm para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Ekibimiz teknik konuda çalışmalar yapıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz" dedi.

Para çekme talepleri kuyruğa eklenerek sorun çözüldükten sonra işleme alınacağı da ek olarak duyuruldu.

 

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